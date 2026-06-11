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В Калининграде начали серийное производство внедорожников Tank 300

Выпуск осуществляют на базе сваренного и окрашенного кузова.

В Калининграде начали серийное производство внедорожников Tank 300. Об этом сообщает пресс-служба компании Great Wall Motor, которому принадлежит бренд.

К производству приступили в мае на площадке «Автотора». Выпуск модели осуществляют на базе сваренного и окрашенного кузова в четырёх комплектациях. В последующем планируют увеличивать локализацию.

Внедорожник сочетает классическую рамную конструкцию и высокий уровень комфорта. Модель оснащена двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом с понижающей передачей и возможностью блокировки дифференциалов, обширным набором внедорожных режимов движения и современными системами помощи водителю, — сообщили в компании.

В GWM уточняют, что произведённые в Калининграде внедорожники проходят комплексную проверку качества по стандартам концерна. На все автомобили распространяется официальная гарантия и меры сервисной поддержки.

«Tank 300 полностью адаптирован к российским климатическим и дорожным условиям. Все автомобили оснащаются зимним пакетом, включающим подогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового и заднего стёкол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя и омывателя камеры заднего вида. Дополнительно внедорожник получил усиленную антикоррозийную обработку кузова», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что бренд рамных внедорожников Tank представили в России в 2023 году. Дилерская сеть насчитывает 67 официальных центров в 49 городах страны.

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