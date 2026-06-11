Более 200 жителей Красноярска получили бесплатные юридические консультации

С начала года 203 жителя Центрального района Красноярска получили бесплатные консультации по правовым вопросам. Об этом сообщили в администрации города.
Итоги работы подвели в администрации Центрального района. За помощью обращались к специалистам отдела правового и жилищного обеспечения. Большинство жителей, 188 человек, проконсультировали устно во время личных приемов. Остальным подготовили письменные ответы или помогли составить необходимые документы.
Чаще всего красноярцы обращались с вопросами по жилищной теме. Специалисты разъясняли, как погасить долги по коммунальным платежам, оформить договор социального найма или получить специализированное жилье. Отдельное внимание уделяют участникам специальной военной операции и членам их семей.
«Даже если вопрос решается не на нашем уровне, мы обязательно даём все возможные разъяснения и поддерживаем связь с близкими наших бойцов. Очень важно, чтобы они получали всю необходимую поддержку», — отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.
График приема и контактные телефоны специалистов можно уточнить в администрации Центрального района.