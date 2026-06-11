Более 200 жителей Красноярска получили бесплатные юридические консультации

«Даже если вопрос решается не на нашем уровне, мы обязательно даём все возможные разъяснения и поддерживаем связь с близкими наших бойцов. Очень важно, чтобы они получали всю необходимую поддержку», — отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.