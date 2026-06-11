В Красноярском крае раскрыли дело о смертельной драке на ферме спустя 18 лет

Во время застолья между ними возник конфликт из-за мешка овса. Молодой человек заподозрил работников в том, что они собираются присвоить зерно. Ссора переросла в драку. Один из работников несколько раз ударил мужчину руками и ногами, а затем нанес ему удар черенком вил по голове. Потерпевший потерял сознание.