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В Красноярском крае раскрыли дело о смертельной драке на ферме спустя 18 лет

В Ермаковском районе перед судом предстанет 65-летний бывший работник фермы, которого обвиняют в смертельном избиении знакомого.

В Ермаковском районе перед судом предстанет 65-летний бывший работник фермы, которого обвиняют в смертельном избиении знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Преступление произошло еще в январе 2008 года на территории животноводческого комплекса в селе Нижний Суэтук. По версии следствия, 30-летний сын владельца хозяйства остался на ферме присмотреть за имуществом. Вместе с ним находились двое работников. После смены мужчины стали распивать самогон.

Во время застолья между ними возник конфликт из-за мешка овса. Молодой человек заподозрил работников в том, что они собираются присвоить зерно. Ссора переросла в драку. Один из работников несколько раз ударил мужчину руками и ногами, а затем нанес ему удар черенком вил по голове. Потерпевший потерял сознание.

По данным следствия, мужчины не стали вызывать помощь. Вместо этого они оттащили еще живого пострадавшего в заброшенный бассейн старой сауны и уехали домой. На следующее утро они вернулись на ферму и обнаружили, что потерпевший умер от черепно-мозговой травмы.

После этого участники событий скрыли следы крови, вывезли окровавленный снег и договорились придерживаться одной версии произошедшего. Раскрыть преступление по горячим следам тогда не удалось, и производство по делу приостановили. Спустя более 18 лет прокуратура потребовала активизировать расследование. После дополнительных следственных действий фигуранты подробно рассказали о событиях той ночи.

Прокурор утвердил обвинение 65-летнему бывшему работнику фермы. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего.

Уголовное дело рассмотрит Ермаковский районный суд.