People раскрыл подробности тайной встречи принцессы Дианы и Кеннеди‑младшего

До этого эксперт по британской королевской семье Том Сайкс заявил, что к гибели принцессы Дианы могли быть причастны спецслужбы Великобритании. Он отметил, что в официальной версии аварии, случившейся 31 августа 1997 года в Париже, слишком много противоречий.