Цены на огурцы и помидоры в России снизились более чем на 25%

Говядина и мясо кур, а также индейка показали незначительный рост — 0,6% и 0,4% соответственно. При этом цены на свинину (кроме бескостного мяса) показали снижение на 0,9%. Также отмечается, что среди рыбопродуктов и морепродуктов выросли цены на мороженую разделанную рыбу — на 1,7%, а на мороженую неразделанную рыбу — на 1,3%.