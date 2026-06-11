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Цены на огурцы и помидоры в России снизились более чем на 25%

Росстат рассказал о ценах на овощи и фрукты в России по состоянию на май 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость огурцов и помидоров в России в мае 2026 года снизилась более чем на четверть. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Огурцы стали дешевле на 25,9%, в то время как помидоры — и вовсе на 27,1%. Стоимость сладкого перца также снизилась на 12,2%.

Апельсины и бананы потеряли в цене 3,7% и 3,1% соответственно, в то время как цены на белокочанную капусту и репчатый лук выросли — 10,6% и 6,8%.

Говядина и мясо кур, а также индейка показали незначительный рост — 0,6% и 0,4% соответственно. При этом цены на свинину (кроме бескостного мяса) показали снижение на 0,9%. Также отмечается, что среди рыбопродуктов и морепродуктов выросли цены на мороженую разделанную рыбу — на 1,7%, а на мороженую неразделанную рыбу — на 1,3%.

Ранее сайт KP.RU писал, что россиянам рассказали о существенном снижении цен на черешню в торговых сетях. К началу июня стоимость килограмма составила 610 рублей.