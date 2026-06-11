Нижегородские врачи назвали летние угрозы для детей и способы защиты

Не менее серьёзный риск связан с воздействием солнечной радиации. Кожа ребёнка тоньше, чем у взрослого, и содержит меньше меланина, поэтому она гораздо уязвимее к ультрафиолету. Примечательно, что до 80% УФ‑повреждений, которые в будущем могут спровоцировать развитие меланомы, человек получает ещё до 18 лет. Чтобы снизить риски, нужно использовать средства с SPF 50+, носить головной убор и по возможности избегать прямых солнечных лучей в период с 11:00 до 16:00.