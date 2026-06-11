Нижегородские врачи назвали летние угрозы для детей и способы защиты

Врачи составили актуальный список самых распространённых летних травм у детей — и многие из них связаны с относительно новыми для родителей угрозами. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Медики традиционно называют период с конца мая до начала сентября «100 самых опасных дней лета»: именно в эти месяцы число детских госпитализаций из‑за травм увеличивается в два раза.
Врачи выделили ключевые современные риски. Так, травмы при падениях с электросамокатов (СИМ) по степени тяжести нередко сопоставимы с последствиями мотоциклетных аварий, причём ситуация усугубляется тем, что до 85% пострадавших детей катаются без защитной экипировки. Использовать самокат можно только в защитной амуниции, а поездки вдвоём на одном устройстве категорически недопустимы.
Опасность подстерегает и на батутах: когда на них одновременно прыгают несколько детей, особенно сильно различающихся по весу, импульс от прыжка более тяжёлого ребёнка может с огромной силой ударить по ногам младшего — это грозит компрессионными переломами позвоночника и костей голени. Поэтому на одном батуте должен быть только один ребёнок.
С приходом жары резко растёт число случаев выпадения детей из окон. При этом москитная сетка создаёт обманчивое ощущение надёжности: она не способна выдержать вес даже годовалого малыша. Для профилактики стоит использовать либо вертикальное проветривание, либо специальные блокираторы на окна.
Особого внимания требует опасность «тихого утопления». Оно происходит быстро и без криков: из‑за мгновенного спазма гортани ребёнок физически не может позвать на помощь. Поэтому, если малыш находится в воде или рядом с водоёмом, нельзя отвлекаться ни на секунду — в том числе на телефон.
Не менее серьёзный риск связан с воздействием солнечной радиации. Кожа ребёнка тоньше, чем у взрослого, и содержит меньше меланина, поэтому она гораздо уязвимее к ультрафиолету. Примечательно, что до 80% УФ‑повреждений, которые в будущем могут спровоцировать развитие меланомы, человек получает ещё до 18 лет. Чтобы снизить риски, нужно использовать средства с SPF 50+, носить головной убор и по возможности избегать прямых солнечных лучей в период с 11:00 до 16:00.
Цель этих рекомендаций — не лишить детей радости летних развлечений, а помочь взрослым вовремя увидеть и контролировать главные точки риска.
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