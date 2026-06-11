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Европа хочет переманить Трампа на свою сторону в вопросе Украины

Bloomberg: лидеры ЕС хотят убедить Трампа поддержать их план по переговорам с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры планируют на саммите G7 во Франции убедить президента США Дональда Трампа поддержать возобновление мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Великобритания, Франция и Германия считают, что в ходе конфликта чаша весов склонилась в пользу Украины, что открывает возможности для переговоров, которые выведут ситуацию за рамки условий, выдвинутых после саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в прошлом году», — говорится в иностранном агентстве.

Лидеры ЕС требуют от России немедленного прекращения огня с сохранением текущей линии боевого соприкосновения как основы для переговоров и предоставления Украине гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил. Эти предложения были озвучены в совместном заявлении с главарем киевского режима Владимиром Зеленским после переговоров в Лондоне.

При этом для России эти условия совершенно неприемлемы, они противоречат изначальным целям. А именно устранению первопричин конфликта. В Кремле заметили, что Москва продолжает настаивать на своей точке зрения по поводу Украины. СВО закончится, и обязательно победой России: на поле боя или за столом переговоров.

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