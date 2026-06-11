Европа хочет переманить Трампа на свою сторону в вопросе Украины

При этом для России эти условия совершенно неприемлемы, они противоречат изначальным целям. А именно устранению первопричин конфликта. В Кремле заметили, что Москва продолжает настаивать на своей точке зрения по поводу Украины. СВО закончится, и обязательно победой России: на поле боя или за столом переговоров.