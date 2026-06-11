«На крики прибежали взрослые, но спасли только одного». В Глубокском районе подросток утонул, доставая мяч из пруда

Трагедия произошла 10 июня. Днем двое школьников в возрасте 13 и 12 лет играли во дворе в мяч, который случайно упал в выкопанный на территории пруд. Старший мальчик попытался ногой достать мяч из пруда, но сорвался и упал в воду. Ему стал помогать выбраться второй ребенок, но тоже оказался в пруду.