«На крики прибежали взрослые, но спасли только одного». В Глубокском районе подросток утонул, доставая мяч из пруда

В Глубокском районе мальчик утонул в самодельном пруду во дворе, сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла 10 июня. Днем двое школьников в возрасте 13 и 12 лет играли во дворе в мяч, который случайно упал в выкопанный на территории пруд. Старший мальчик попытался ногой достать мяч из пруда, но сорвался и упал в воду. Ему стал помогать выбраться второй ребенок, но тоже оказался в пруду.
Барахтаясь в воде, младший мальчик уцепился за корень дерева и стал звать на помощь. На крики прибежали взрослые, они спасли 12-летнего подростка, но спасти второго мальчика не смогли. Его тело из пруда извлекли работники МЧС.
Работает следственная группа. Установлено, что глубина пруда составляет 1,5 метра. Проводится проверка.
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