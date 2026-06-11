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Крестный ход с Урюпинской иконой Божией Матери пройдет в Волгограде 20−21 июня

Программу крестного хода утвердила Волгоградская епархия.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году празднование Урюпинской иконы Божией Матери совпадает с днем памяти святых, в земле волгоградской просиявших. По такому поводу в митрополии приняли решение снова провести традиционный Крестный ход со святыней. Пройдет он по маршруту Урюпинск — Волгоград — Урюпинск 20−21 июня 2026 года, сообщили в Волгоградской епархии. Встречать икону в Волгограде будут 20 июня.

Программа торжественных мероприятий Крестного хода 20−21 июня 2026 года в Волгограде и Урюпинске.

В субботу, 20 июня, Крестный ход начнется после молебна в Покровском кафедральном соборе Урюпинска в 11.00. В 15.45 встречать Урюпинскую икону Божией Матери будут в кафедральном соборе Александра Невского в Волгограде. В 16.00 в храме начнется малая вечерня и Всенощное бдение.

В воскресенье, 21 июня, в Александро-Невском соборе в 10.00 начнутся Божественная литургия и Крестный ход вокруг храма. В 12.30 верующих ждет общая трапеза и концерт. Поклониться святыне смогут все желающие. В 15.00 после молебна Урюпинскую икону Божией Матери проводят обратно в Урюпинск, встречать ее в Покровском кафедральном соборе будут в 19.00.

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