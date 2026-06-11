Крестный ход с Урюпинской иконой Божией Матери пройдет в Волгограде 20−21 июня

В воскресенье, 21 июня, в Александро-Невском соборе в 10.00 начнутся Божественная литургия и Крестный ход вокруг храма. В 12.30 верующих ждет общая трапеза и концерт. Поклониться святыне смогут все желающие. В 15.00 после молебна Урюпинскую икону Божией Матери проводят обратно в Урюпинск, встречать ее в Покровском кафедральном соборе будут в 19.00.