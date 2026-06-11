Магнитная буря ожидается с 12 по 13 июня из-за корональной дыры на Солнце

При этом, как отмечают ученые, июнь в целом проходит достаточно спокойно. За первые десять дней месяца лишь два дня характеризовались повышенной геомагнитной активностью, тогда как остальные оставались благоприятными. Специалисты отмечают, что текущая ситуация не меняет общей картины: Солнце сохраняет низкую активность, а признаков масштабных геомагнитных возмущений в ближайшее время не наблюдается.