В России изменятся правила продажи ювелирных изделий и драгоценностей

Продавцов обяжут детально информировать клиентов о том, что вставка в украшении не имеет природного происхождения. Им запрещается употреблять слово «бриллиант» и любые его производные, а также указывать цветовые категории качества и массу в каратах. Разрешено лишь обозначать вес синтетического камня в граммах, а на прикрепленных к товару бирках ставить пометку «синтетический». Помимо этого, под запрет попадают любые формулировки, которые могут создать у покупателя ложное впечатление о естественном происхождении. В черный список попали такие прилагательные, как «драгоценный», «настоящий», «подлинный», «естественный», «природный», «натуральный», «добытый», «минерал» и «экологичный».