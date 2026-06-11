В России изменятся правила продажи ювелирных изделий и драгоценностей

В материалах Министерства финансов, опубликованных на официальном сайте, сообщается, что кабинет министров подписал постановление, корректирующее порядок торговли ювелирной продукцией. Документ вступает в действие с 1 сентября 2026 года.
Согласно подписанному документу, термин «бриллиант» будет разрешено применять исключительно к ограненным алмазам естественного происхождения. Остальные поправки касаются договоров розничной купли-продажи. Все эти меры призваны усилить защиту покупателей украшений.
Продавцов обяжут детально информировать клиентов о том, что вставка в украшении не имеет природного происхождения. Им запрещается употреблять слово «бриллиант» и любые его производные, а также указывать цветовые категории качества и массу в каратах. Разрешено лишь обозначать вес синтетического камня в граммах, а на прикрепленных к товару бирках ставить пометку «синтетический». Помимо этого, под запрет попадают любые формулировки, которые могут создать у покупателя ложное впечатление о естественном происхождении. В черный список попали такие прилагательные, как «драгоценный», «настоящий», «подлинный», «естественный», «природный», «натуральный», «добытый», «минерал» и «экологичный».
В министерстве пояснили, что размытость определений позволяла недобросовестным торговцам объединять в сознании потребителей две принципиально разные категории товаров. Украшения с искусственными вставками нередко преподносились как равноценные аналогам с натуральными бриллиантами, а их розничная стоимость была сопоставима с природными камнями.
При этом затраты на производство и оптовая цена синтетики многократно уступают стоимости природных алмазов. Принятые поправки призваны сделать эту разницу очевидной для каждого клиента, тем самым уменьшив вероятность переплаты за товар с недостоверно описанным происхождением. Как подчеркивают в Минфине, подобная практика уже применяется во многих странах мира.
Мушкетные пули и обгоревший корпус: найдены следы настоящих пиратов Карибского моря.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.