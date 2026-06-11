3 135 заболеваний за 10 дней: жителей отдаленных сел Хабаровского края обследовали специалисты теплохода «Здоровье»

Бригада теплохода «Здоровье» посетила 9 населенных пунктов из 32 запланированных. Всего зафиксировано более 7 тысяч обращений. За 10 дней врачи теплохода приняли 671 жителя, выявили 5 подозрений на рак и 29 случаев алкогольной зависимости. Всего диагностировано 3 135 заболеваний. Чаще всего — сердечно-сосудистые патологии (гипертония, ишемия, атеросклероз), а также дерматиты, экземы, гастриты. 18 человек направлены на госпитализацию для дальнейшего обследования. У пятерых подозревают онкологию, пациенты направлены на дополнительную диагностику.