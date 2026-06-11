Комиксы по мотивам дальневосточных мифов: жителей Хабаровского края приглашают принять участие в конкурсе

Всероссийский конкурс «Сказания северных ветров» посвящен легендам коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Организаторы предлагают молодым авторам создать графическую историю — яркую, самобытную и вдохновленную фольклором. Принять участие в конкурсе могут жители Хабаровского края в возрасте от 16 до 35 лет, которые уже рисуют комиксы или только пробуют свои силы. Это отличный шанс показать свое творчество, получить признание и рекомендацию в профессиональные союзы. Подать заявку нужно до 29 октября по ссылке. Победителей наградят 22 декабря. Лучшие работы получат дипломы и призы.