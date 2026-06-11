Команда Хабаровского края вошла в топ-20 Всероссийского конкурса видеоэссе «Мечты о будущем»

Команда Хабаровского края «Проект 27» вошла в топ-20 II Всероссийского конкурса видеоэссе «Мечты о будущем», который провели в московском Национальном центре «Россия». Участники представили работу под названием «Один день из будущего: как мы смогли подружиться с природой». «Прочитав книгу братьев Стругацких “Пикник на обочине”, мы ужаснулись, во что можно превратить Землю. Мы хотели показать мир, где технологии могут быть не только современными, но и безопасными», — рассказали об идее видеоэссе участники команды «ПРОЕКТ 27». По задумке команды, через 30 лет компьютеры будут работать на мицелии вместо кремния, бактерии в составе бетона — вырабатывать кальцит и заживлять трещины в зданиях и дорогах, а медузы — очищать морскую воду. Авторы хотят показать, что будущее зависит от выбора, который мы делаем уже сегодня.