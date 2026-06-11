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Ремонт на проспекте 60-летия Октября: сужение дороги провоцирует пробки

Из-за ремонта произошло значительное уменьшение ширины проезжей части. Это уже отразилось на дорожной ситуации: на проблемном участке периодически возникают заторы. Более того, пробки фиксируются не только непосредственно в месте ремонта, но и в целом на дороге, что создает неудобства для водителей и увеличивает время в пути.

Из-за ремонта произошло значительное уменьшение ширины проезжей части. Это уже отразилось на дорожной ситуации: на проблемном участке периодически возникают заторы. Более того, пробки фиксируются не только непосредственно в месте ремонта, но и в целом на дороге, что создает неудобства для водителей и увеличивает время в пути.