Ремонт на проспекте 60-летия Октября: сужение дороги провоцирует пробки

Из-за ремонта произошло значительное уменьшение ширины проезжей части. Это уже отразилось на дорожной ситуации: на проблемном участке периодически возникают заторы. Более того, пробки фиксируются не только непосредственно в месте ремонта, но и в целом на дороге, что создает неудобства для водителей и увеличивает время в пути.