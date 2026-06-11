Бюджет на миллиард евро, выхлопа — ноль: бесполезную дипслужбу под руководством Каллас реорганизуют

Отмечается, что при бюджете в один миллиард евро вотчина Каллас «не работает так, как должна в современном мире». Потому Франция предложила реформу, согласно которой значительный объем полномочий перейдет от дипведомства ЕС отдельным странам. Также предполагается, что самостоятельность главы европейского дипведомства будут ограничены.