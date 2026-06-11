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Новорожденный косуленок «спрятался» в одном из заказников Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В заказнике «Солгонский кряж» инспектор дирекции по особо охраняемым природным территориям края обнаружил в траве детеныша сибирской косули. Малыш затаился и практически сливался с окружающей растительностью.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В заказнике «Солгонский кряж» инспектор дирекции по особо охраняемым природным территориям края обнаружил в траве детеныша сибирской косули. Малыш затаился и практически сливался с окружающей растительностью.

В дирекции поясняют, что сейчас у косуль продолжается период отела, который приходится на вторую половину мая — середину июля. В это время самки уходят от стада и выбирают укромные места, где появляются на свет детеныши.

Обычно косули приносят двух детенышей, реже — одного или трех. Новорожденные косулята весят около 2 кг и отличаются пятнистой окраской, которая помогает им оставаться незаметными для хищников.

Специалисты отмечают, что в первые дни жизни детеныши почти не двигаются и лежат в траве, пока самка кормится рядом. Такой скрытный образ жизни — естественная стратегия выживания в дикой природе.

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