В Красноярском крае рак предстательной железы стал самым частым видом онкологии у мужчин

В Красноярском крае рак предстательной железы занимает первое место среди злокачественных новообразований у мужчин. Об этом напомнили онкологи краевого онкодиспансера в День борьбы с раком предстательной железы.
В 2025 году такой диагноз поставили 1908 жителям региона. В общей структуре онкологической заболеваемости края рак предстательной железы находится на третьем месте. На него приходится 11,2% всех случаев рака. Чаще в регионе выявляют только злокачественные новообразования кожи и рак молочной железы.
Врачи отмечают, что на ранних стадиях заболевание обычно не имеет симптомов. При этом проблемы с мочеиспусканием не всегда говорят о раке, но являются поводом обратиться к врачу. Чаще всего рак предстательной железы выявляют у мужчин в возрасте от 65 до 69 лет. У молодых пациентов он встречается редко и обычно связан с наследственными факторами.
Для диагностики используют осмотр уролога, УЗИ предстательной железы и анализ крови на онкомаркер PSA. При подозрении на новообразование проводят биопсию. Онкологи напоминают, что мужчинам после 50 лет важно регулярно посещать уролога. Если есть факторы риска, делать это стоит уже после 45 лет. Также врачи советуют следить за массой тела, отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя, вести активный образ жизни и добавлять в рацион больше растительной пищи.
Чем раньше выявлено заболевание, тем выше эффективность лечения. Найти рак на ранних стадиях помогают профилактические осмотры и диспансеризация.