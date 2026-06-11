В Красноярском крае рак предстательной железы стал самым частым видом онкологии у мужчин

Врачи отмечают, что на ранних стадиях заболевание обычно не имеет симптомов. При этом проблемы с мочеиспусканием не всегда говорят о раке, но являются поводом обратиться к врачу. Чаще всего рак предстательной железы выявляют у мужчин в возрасте от 65 до 69 лет. У молодых пациентов он встречается редко и обычно связан с наследственными факторами.