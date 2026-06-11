Танцы и родные истоки. Как Санкт-Петербург отметит День России-2026

Кроме того, будет организован пленэр для художников культурно-досуговых учреждений. Помимо танцев и живописи гостей встречи ждут интерактивные зоны с ретро-играми и гигантскими шахматами, а также зона «Почта России», где каждый желающий сможет отправить брендированную открытку в любой уголок страны.