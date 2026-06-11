Танцы и родные истоки. Как Санкт-Петербург отметит День России-2026

День России — главный государственный праздник страны, который ежегодно отмечают 12 июня. В каждом регионе, городе и населённом пункте традиционно проходят массовые гуляния, концерты и праздничные фейерверки. Рассказываем, как Северная столица отметит День России—2026.
День России в Петропавловской крепости
Эпицентром праздничных мероприятий в Северной столице традиционно станут Дворцовая площадь, Парк 300-летия Санкт-Петербурга и Петропавловская крепость.
На территории последней, сразу после полуденного выстрела с Нарышкина бастиона, запланировано торжественное открытие фестиваля духовых оркестров.
На Соборной площади в полдень 12 июня соберутся ведущие военные и гражданские оркестры страны. Вход свободный.
Стоит отметить, что в этом году фестиваль духовых оркестров совместят с Балом цветов.
Полёты гражданских беспилотников
В парке 300-летия Санкт-Петербурга 12 июня будет проходить молодёжный фестиваль «БАС». С 13:00 до 20:00 на побережье Финского залива будет работать мультимедийная зона. Гости мероприятия смогут посетить интерактивные площадки, принять участие в спортивных состязаниях и узнать что-то новое в лектории.
Специальное событие фестиваля — демонстрационные полёты гражданских беспилотников.
Танцевальная встреча в Юсуповском саду
В Юсуповском саду в праздничные дни продолжит работу второй сезон общегородского танцевального марафона «Городские танцевальные веранды». У приуроченной ко Дню России запланирована своя специальная программа: выступление Образцового детского коллектива художественного творчества ансамбля народного танца «Дебют» и Вокальной студии «Фольк-шоу “Ярмарка Джуниор”.
Кроме того, будет организован пленэр для художников культурно-досуговых учреждений. Помимо танцев и живописи гостей встречи ждут интерактивные зоны с ретро-играми и гигантскими шахматами, а также зона «Почта России», где каждый желающий сможет отправить брендированную открытку в любой уголок страны.
Вход свободный.
Родные истоки
Накануне Дня России, вечером 11 июня, в Румянцевском саду на Университетской набережной пройдёт концерт «Россия. Родные истоки». Посетителей ждёт программа, объединяющая традиции и современность. Народные песни и танцы на уличной сцене исполнит казачий ансамбль «Атаман». Начало в 19:00, вход свободный.
День России в Ленинградском зоопарке
Ленинградский зоопарк отметит праздник в игровой форме. Посетители зверинца 12 июня смогут узнать новое о животных и природе страны. Познавательная площадка «Сокровища России» со станциями «В устье Волги», «Дух вулканов», «Зелёное сердце Тавриды», «Жемчужина Ладоги» и «Там, где танцует свет» будет работать с 12:00 до 16:00.
Конное шоу на Круге катания пройдёт в 13:00, а в 15:00 в лектории пройдёт беседа о животных.
Концерты и мероприятия в каждом районе города
Приуроченные ко Дню России бесплатные мероприятия будут проходить по всему Петербургу. Выяснить, какие из них запланированы в пешей доступности можно на сайте администрации города по ссылке.
Будет ли праздничный салют на День России в Петербурге
Официальной информации о проведении салюта на момент написания этой публикации не поступало. «АиФ» следит за новостями.