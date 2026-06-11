Нижегородская студентка вошла в тройку лучших молодых воспитателей России

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что 2026 год объявлен Министерством просвещения Годом дошкольного образования, поэтому победа сразу пятерых студентов вуза в этом направлении имеет особое значение. По его словам, жюри оценивало не только знание методик, но и умение работать с нейросетями и мультимедиа, креативность участников и их способность выстраивать занятия в условиях многозадачности.