Нижегородская студентка вошла в тройку лучших молодых воспитателей России

Студентка из Нижнего Новгорода стала бронзовым медалистом Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал». Юлия Степанова учится заочно на факультете педагогики Мининского университета, воспитывает ребенка и работает воспитателем в детском саду.
Как рассказала Юлия, преподаватели вуза заметили ее потенциал, предложили принять участие в олимпиаде и поддержали ее. Сначала девушка сомневалась и не рассчитывала на серьезный успех. В финале ей досталась задача разработать конспект развлечения «День Земли» с элементами экспериментирования.
«Рядом выступали очень сильные участники из Москвы и Санкт-Петербурга, у многих за плечами был не первый сезон олимпиады. Но я смогла взять себя в руки», — вспоминает Юлия.
Набрав 195 баллов, студентка заняла третье место. Юлия подчеркнула, что эта награда стала для нее доказательством того, что в Нижнем Новгороде можно получить образование, не уступающее столичному.
В этом сезоне флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Нижегородская область вошла в число лидеров и попала в топ-10 по количеству студентов-дипломантов. Направление «Педагогическое образование (дошкольное)» стало одним из самых успешных для нижегородских студентов.
Как подчеркнула руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара, Мининский университет традиционно лидирует среди региональных вузов.
Очный финал уже восьмой год подряд проходил на площадке нижегородского педагогического вуза. В Технопарке Мининского университета 47 студентов из 17 регионов и 19 ведущих вузов страны представили авторские проекты детских праздников и занятий. Всего в отборочных турах по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» приняли участие 1 700 студентов со всей России.
Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что 2026 год объявлен Министерством просвещения Годом дошкольного образования, поэтому победа сразу пятерых студентов вуза в этом направлении имеет особое значение. По его словам, жюри оценивало не только знание методик, но и умение работать с нейросетями и мультимедиа, креативность участников и их способность выстраивать занятия в условиях многозадачности.
«Мининский университет напрямую связан с детскими садами Нижнего Новгорода, которые работают как наши экспериментальные площадки. С первого курса будущие воспитатели идут в реальные группы, внедряют там разработки ученых и сразу видят результат», — добавил ректор.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородские школьники освоили свою первую профессию.