Лантратова помогла семье погибшего участника СВО получить выплаты

«Супруга бойца Оксана столкнулась с трудностями при оформлении положенных выплат. Женщина обратилась к нам за помощью. Мы направили запрос в Фонд “Защитники Отечества”. Специалисты фонда взяли семью на сопровождение, подключили социального координатора. Помогли решить все организационные вопросы», — сообщила Лантратова в своем канале на платформе «Макс».