Лантратова помогла семье погибшего участника СВО получить выплаты

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова вместе с Фондом «Защитники Отечества» помогла семье погибшего участника СВО получить положенные страховые выплаты.
Анатолий, фамилию которого омбудсмен не приводит, проходил службу по контракту и погиб при исполнении воинского долга. У мужчины осталась семья, в которой семеро детей, двое старших сыновей также являются участниками СВО.
«Супруга бойца Оксана столкнулась с трудностями при оформлении положенных выплат. Женщина обратилась к нам за помощью. Мы направили запрос в Фонд “Защитники Отечества”. Специалисты фонда взяли семью на сопровождение, подключили социального координатора. Помогли решить все организационные вопросы», — сообщила Лантратова в своем канале на платформе «Макс».
Омбудсмен отметила, что семья получила страховые выплаты и поблагодарила Фонд за оперативную работу.