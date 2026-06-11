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В Перми торжественно подвели итоги хоккейного сезона

Наград удостоились свыше 70 человек в 14 номинациях.

Федерация хоккея Пермского края отметила лучших спортсменов и тренеров, говорится на сайте организации.

Наград удостоились свыше 70 человек в 14 номинациях, проявившие себя на соревнованиях Прикамья, России и «Ночной хоккейной лиги». Помимо спортсменов на сцену поднимались замминистра спорта Прикамья и главные хоккейные партнёры региона.

«Самое главное наше достижение, что во времена турбулентности нам удалось провести все запланированные мероприятия. Провели Чемпионат Пермского края среди детей и взрослых, а также обеспечили поездки наших команд на турниры и фестивали», — отметил президент Федерации хоккея Прикамья Алексей Чикунов.

Отдельного внимания был удостоен всероссийский хоккейный турнир среди детских команд «Золотая шайба». Благодаря краевой федерации к соревнованию присоединились юные спортсмены из Беларуси, Казахстана и Китая. Вскоре к ним добавятся ребята из Словакии и Узбекистана.

На церемонии объявили, что в августе 2026 пермская команда «Академия Молот 2015−2016» будет представлять Россию на международном турнире «Золотая шайба» в городе Чэнду, Китай.

Напомним, в 2026 году хоккею с шайбой в России исполняется 80 лет. Пермскому хоккею — 79.

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