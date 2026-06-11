Депутаты, политики и программисты: красноярцы назвали самые неоправданно высокооплачиваемые профессии

Мужчины чаще называли чрезмерными доходы чиновников, депутатов, менеджеров и руководителей. Женщины же чаще указывали на футболистов и блогеров, а также чаще соглашались с тем, что любой труд должен иметь справедливую оплату (10% против 7% среди мужчин).