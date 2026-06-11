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Депутаты, политики и программисты: красноярцы назвали самые неоправданно высокооплачиваемые профессии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Красноярска назвали профессии, чьи доходы, по их мнению, неоправданно завышены.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Красноярска назвали профессии, чьи доходы, по их мнению, неоправданно завышены.

Лидерами антирейтинга стали депутаты и политики — их зарплаты считают чрезмерными 17% опрошенных. На втором месте оказались руководители и директора (13%). Далее следуют программисты и государственные служащие — по 10% голосов.

В список профессий с «переоцененными» доходами также вошли менеджеры (9%), футболисты (7%), риелторы (6%), курьеры (5%), блогеры и артисты (по 4%). Лишь 1% респондентов посчитал завышенными доходы банковских работников и столько же — юристов.

При этом 8% участников опроса убеждены, что любой труд должен оплачиваться достойно вне зависимости от профессии. Ещё 12% отнесли к «переоцененным» зарплатам широкий круг специалистов — от аудиторов и водителей до стоматологов и маркетологов. Каждый пятый опрошенный затруднился с ответом.

Мужчины чаще называли чрезмерными доходы чиновников, депутатов, менеджеров и руководителей. Женщины же чаще указывали на футболистов и блогеров, а также чаще соглашались с тем, что любой труд должен иметь справедливую оплату (10% против 7% среди мужчин).

Данные получены в ходе открытого опроса сервиса SuperJob.

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