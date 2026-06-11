Лишь треть российских менеджеров оказались управленцами по профессии

Дипломы в области менеджмента или управления есть чуть более чем у трети руководителей, опрошенных в рамках исследования Школы управления РБК. Подавляющее большинство считает, что для них важно быть и хорошим специалистом, и уметь руководить (74%).
Исследование особенностей профессионального поведения руководителей Школы управления РБК завершилось в мае 2026 года. Это его вторая волна, проведенная на аудитории и партнерах РБК; первая прошла в конце 2025 года при участии «Ромира».
Школа управления РБК — образовательный проект медиахолдинга, ориентированный на развитие руководителей.
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Респонденты второй волны реже, чем из первой, отвечали, что имеют высшее профильное образование (36 против 42%). При этом участники последнего опроса заметно чаще говорили о том, как для них важно обучение на практике: 29% отметили, что получили управленческие навыки «на рабочем месте» (против 16% в первой волне). Больше половины (59%) респондентов новой волны учились управлению в первую очередь на собственном опыте (в первой волне так отвечал 31% опрошенных).
Выбор способов развития управленческих компетенций у респондентов в обеих волнах во многом совпадает. Примерно одинаковые доли руководителей укрепляют свои менеджерские навыки с помощью участия в мероприятиях внутри компании или отрасли (30 и 33% соответственно). Но аудитория второй волны в большей степени опирается на профессиональный контент: 57% респондентов читают или слушают материалы в профильных медиа, тогда как в первой волне так отвечали только 30% руководителей.
Прибегают к помощи ментора или коуча 8% респондентов во второй волне и 6% в первой. Эксперты, опрошенные РБК, считают этот способ хорошим дополнением к формальному образованию. Более того, в компаниях он становится все более распространенным инструментом.
«Радует, что в крупнейших компаниях нашей страны уже есть собственные коучи либо коучи, приглашенные из сторонних организаций, а также есть иные p2p-практики, это подтверждает востребованность инструмента», — прокомментировала директор корпоративного направления 5 Prism Ольга Вильковская. По ее словам, сейчас есть спрос на коучинг и со стороны линейных сотрудников, и со стороны топ-менеджеров.
Академический директор бизнес-школы АМИ и коуч Анастасия Витковская считает, что коучинг может помочь руководителю «честно проанализировать собственные решения и поведение, понять истинные причины управленческих выборов и перестать действовать на автомате».
Чуть больше трети руководителей в обеих волнах не используют ИИ для решения проблем, связанных с управлением (36 и 38% соответственно). А вот тех, кто использует ИИ в таких ситуациях, среди опрошенных во вторую волну оказалось вдвое больше — 23% (11% в первой волне).
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Партнер консалтинговой компании get experts Анна Спирина рассказала РБК, что использует ИИ в маркетинге и коммуникациях для генерации идей, анализа тональности, структурирования данных, подготовки черновиков и медиапланов. А вот в управлении людьми готова делегировать ИИ только операционные, рутинные и аналитические задачи, не требующие человеческого суждения и эмоционального интеллекта. Например, структурирование обратной связи сотрудников или подготовку шаблонов для регулярных встреч. Вопросы мотивации, развития, сложных кадровых решений и формирования культуры, по мнению эксперта, стоит принципиально оставлять за человеком.
Директор Скандинавской школы экономики Алексей Попов рассказал, что передает ИИ задачи по написанию текстов и быстрому анализу контента, а также использует его в стратегических вопросах, чтобы проанализировать действия конкурентов и варианты развития проектов. ИИ, подчеркнул эксперт, — это способ ускорить мышление и расширить угол обзора, при этом ключевые управленческие решения остаются в зоне ответственности руководителя.
Справка.
Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория — управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1200 интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.
Целевая аудитория второй волны, проведенной Школой управления РБК: сотрудники организаций, имеющие подчиненных (от одного и более) и руководителя. Объект исследования: вовлеченная цифровая аудитория РБК. Объем выборки: 2243 респондента.