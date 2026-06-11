Лишь треть российских менеджеров оказались управленцами по профессии

Респонденты второй волны реже, чем из первой, отвечали, что имеют высшее профильное образование (36 против 42%). При этом участники последнего опроса заметно чаще говорили о том, как для них важно обучение на практике: 29% отметили, что получили управленческие навыки «на рабочем месте» (против 16% в первой волне). Больше половины (59%) респондентов новой волны учились управлению в первую очередь на собственном опыте (в первой волне так отвечал 31% опрошенных).