Зарплата нижегородцев выросла до 86 920 рублей

Средняя заработная плата в Нижегородской области в марте составила 86 920 рублей. Об этом сообщает Нижегородстат.
По сравнению с мартом 2025 года номинальная начисленная зарплата выросла на 10,9%.
Самая высокая начисленная зарплата зафиксирована в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских и ветеринарных целях, и составила 183 487 рублей. На втором месте — сфера информации и связи, где средняя зарплата составляет 168 744 рубля. Свыше 141 тысячи рублей получают работники в таких сферах, как производство кокса и нефтепродуктов, а также рыболовство и рыбоводство.
Размер денежных доходов на душу населения в среднем, по данным Нижегородстата, в первом квартале 2026 года составил 67 480 рублей. Реальные денежные доходы, то есть доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, в I квартале 2026 года выросли на 2,4%. Реальные располагаемые доходы, то есть доходы после вычета обязательных платежей, увеличились на 2,2%.