Зарплата нижегородцев выросла до 86 920 рублей

Размер денежных доходов на душу населения в среднем, по данным Нижегородстата, в первом квартале 2026 года составил 67 480 рублей. Реальные денежные доходы, то есть доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, в I квартале 2026 года выросли на 2,4%. Реальные располагаемые доходы, то есть доходы после вычета обязательных платежей, увеличились на 2,2%.