Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рафаэль Зверев назначен начальником Уральского таможенного управления

Руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев утвердил Рафаэля Зверева на посту начальника Уральского таможенного управления (УТУ), сообщили в управлении. Ранее он был исполняющим обязанности руководителя — господин Зверев вступил в новую должность 11 июня.

Источник: Уральское таможенное управление

Карьера Рафаэля Зверева началась в 2005 году на позиции инспектора информационно-технического отдела Каширского таможенного поста в Московской области. Позднее он возглавил этот пост, а с марта 2019 года занимал должность заместителя начальника Московской таможни — начальника Московского таможенного поста (ЦЭД).

С июня 2025 года Рафаэль Зверев работал первым заместителем начальника Главного управления организации таможенных операций и контроля ФТС России (ГУОТК ФТС России).

Напомним, начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, возглавлявший его с июля 2020 года, оставил свой пост 1 декабря 2025 года и завершил службу в таможенных органах.