Рафаэль Зверев назначен начальником Уральского таможенного управления

Карьера Рафаэля Зверева началась в 2005 году на позиции инспектора информационно-технического отдела Каширского таможенного поста в Московской области. Позднее он возглавил этот пост, а с марта 2019 года занимал должность заместителя начальника Московской таможни — начальника Московского таможенного поста (ЦЭД).
С июня 2025 года Рафаэль Зверев работал первым заместителем начальника Главного управления организации таможенных операций и контроля ФТС России (ГУОТК ФТС России).
Напомним, начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, возглавлявший его с июля 2020 года, оставил свой пост 1 декабря 2025 года и завершил службу в таможенных органах.