Рафаэль Зверев назначен начальником Уральского таможенного управления

Карьера Рафаэля Зверева началась в 2005 году на позиции инспектора информационно-технического отдела Каширского таможенного поста в Московской области. Позднее он возглавил этот пост, а с марта 2019 года занимал должность заместителя начальника Московской таможни — начальника Московского таможенного поста (ЦЭД).