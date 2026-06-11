Матчи хабаровского ХК «Амур» станут зрелищнее в новом сезоне КХЛ

В сезоне 2026/2027 регулярного чемпионата КХЛ вступают в силу изменения в правилах игры. Их цель — повысить зрелищность и сократить количество пауз во время матчей. Решения приняты по результатам опроса клубов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По информации, предоставленной в лиге, одно из ключевых нововведений касается передачи руки. Теперь игра не будет останавливаться, если хоккеист отдаёт пас рукой на своей половине площадки, а партнёр принимает шайбу до красной линии на своей же половине. Где именно произошли передача и приём, будет определять положение шайбы.
Изменения затронут и правило 63 («Задержка игры»). При выбросе шайбы за пределы площадки арбитры смогут самостоятельно инициировать видеопросмотр для определения факта нарушения.
Два нововведения касаются видеопросмотров. При оценке эпизодов с высоко поднятой клюшкой или при наложении большого штрафа судьи теперь будут дополнительно проверять, не симулировал ли пострадавший игрок.
Также изменено правило 37: при просмотре момента пересечения шайбой линии ворот Центр видеоанализа будет одновременно оценивать степень воздействия на вратаря и определять, была ли блокировка. Раньше для этого требовался отдельный тренерский запрос.
Согласно обновлённому правилу 67, хоккеистам запрещается зажимать шайбу в перчатке — разрешено играть по ней только открытой ладонью.
Послабление коснётся экипировки. Если игрок потерял шлем, подобрал его, надел и продолжил игру, малый штраф накладываться не будет. Это изменение внесено в правило 9.