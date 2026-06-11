Матчи хабаровского ХК «Амур» станут зрелищнее в новом сезоне КХЛ

По информации, предоставленной в лиге, одно из ключевых нововведений касается передачи руки. Теперь игра не будет останавливаться, если хоккеист отдаёт пас рукой на своей половине площадки, а партнёр принимает шайбу до красной линии на своей же половине. Где именно произошли передача и приём, будет определять положение шайбы.