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Матчи хабаровского ХК «Амур» станут зрелищнее в новом сезоне КХЛ

Лига внесла ряд изменений в правила игры.

Источник: Хабаровский край сегодня

В сезоне 2026/2027 регулярного чемпионата КХЛ вступают в силу изменения в правилах игры. Их цель — повысить зрелищность и сократить количество пауз во время матчей. Решения приняты по результатам опроса клубов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По информации, предоставленной в лиге, одно из ключевых нововведений касается передачи руки. Теперь игра не будет останавливаться, если хоккеист отдаёт пас рукой на своей половине площадки, а партнёр принимает шайбу до красной линии на своей же половине. Где именно произошли передача и приём, будет определять положение шайбы.

Изменения затронут и правило 63 («Задержка игры»). При выбросе шайбы за пределы площадки арбитры смогут самостоятельно инициировать видеопросмотр для определения факта нарушения.

Два нововведения касаются видеопросмотров. При оценке эпизодов с высоко поднятой клюшкой или при наложении большого штрафа судьи теперь будут дополнительно проверять, не симулировал ли пострадавший игрок.

Также изменено правило 37: при просмотре момента пересечения шайбой линии ворот Центр видеоанализа будет одновременно оценивать степень воздействия на вратаря и определять, была ли блокировка. Раньше для этого требовался отдельный тренерский запрос.

Согласно обновлённому правилу 67, хоккеистам запрещается зажимать шайбу в перчатке — разрешено играть по ней только открытой ладонью.

Послабление коснётся экипировки. Если игрок потерял шлем, подобрал его, надел и продолжил игру, малый штраф накладываться не будет. Это изменение внесено в правило 9.

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