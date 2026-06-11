Кулинарный мастер класс для детей из центра «Шанс» прошёл в Хабаровске

Начальник управления торговли министерства промышленности и торговли края Светлана Поздеева отметила, что предприятия общепита активно участвуют в подобных социальных инициативах. По словам воспитателя центра «Шанс» Полины Дмитриевой, такие мероприятия помогают снизить эмоциональное напряжение у детей и дают им новые впечатления.