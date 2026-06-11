В Москве открылась выставка «Кажется, я влюблен»

Выставка «Кажется, я влюблен» начала работать 5 июня в арт-центре «Московские мастерские» в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Экспозиция посвящена образу столицы, через который художники исследовали знакомые улицы и дворы, архитектурные силуэты и ритмы мегаполиса. Гостям представлены около 60 работ 30 современных художников, которые выполнены в разных техниках: от графики и живописи до скульптуры и инсталляции. Посетители увидят портреты районов и зарисовки современной городской жизни.
На входе гостей встретит инсталляция в виде города, созданная несколькими мастерами. Идея принадлежит Матвею Дергачеву. В композиции Дмитрий Свиридов запустил в небо самолет и припарковал автомобиль, Настя Дяченко добавила облака, а Анастасия Шмелева спроектировала мост и панораму зданий. Выставка работает ежедневно до 31 августа. Чтобы ее посетить, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.