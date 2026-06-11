Путин рассказал о возможности снижения ключевой ставки

На совещании с членами кабинета министров, о котором сообщила кремлёвская пресс-служба, президент РФ Владимир Путин сделал заявление о текущей экономической ситуации. По словам главы государства, реализуемые способы противодействия удорожанию товаров и услуг уже демонстрируют эффективность. Он отметил, что ход событий полностью управляем.
Президент привёл данные: рост потребительских цен замедлился до уровня чуть выше пяти процентов. «Инфляция-то падает», — констатировал он, подразумевая достижение нужного эффекта.
Путин добавил, что кабинет министров может надеяться на последующее понижение ключевой процентной ставки, а также на выход на прочие требуемые макроэкономические ориентиры.
Ранее, 5 июня, президент уже давал прогноз, согласно которому инфляция по итогам года приблизится к отметке 5,2%. Тогда же он подчеркнул необходимость сбалансированного экономического роста, опирающегося на внутреннее потребление и сопровождающегося дальнейшим торможением роста цен.
Путин утвердил 10-летний срок давности по спорам о незаконной приватизации.
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