Путин рассказал о возможности снижения ключевой ставки

На совещании с членами кабинета министров, о котором сообщила кремлёвская пресс-служба, президент РФ Владимир Путин сделал заявление о текущей экономической ситуации. По словам главы государства, реализуемые способы противодействия удорожанию товаров и услуг уже демонстрируют эффективность. Он отметил, что ход событий полностью управляем.