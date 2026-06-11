Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал о возможности снижения ключевой ставки

На совещании с членами кабинета министров, о котором сообщила кремлёвская пресс-служба, президент РФ Владимир Путин сделал заявление о текущей экономической ситуации. По словам главы государства, реализуемые способы противодействия удорожанию товаров и услуг уже демонстрируют эффективность. Он отметил, что ход событий полностью управляем.

На совещании с членами кабинета министров, о котором сообщила кремлёвская пресс-служба, президент РФ Владимир Путин сделал заявление о текущей экономической ситуации. По словам главы государства, реализуемые способы противодействия удорожанию товаров и услуг уже демонстрируют эффективность. Он отметил, что ход событий полностью управляем.

Президент привёл данные: рост потребительских цен замедлился до уровня чуть выше пяти процентов. «Инфляция-то падает», — констатировал он, подразумевая достижение нужного эффекта.

Путин добавил, что кабинет министров может надеяться на последующее понижение ключевой процентной ставки, а также на выход на прочие требуемые макроэкономические ориентиры.

Ранее, 5 июня, президент уже давал прогноз, согласно которому инфляция по итогам года приблизится к отметке 5,2%. Тогда же он подчеркнул необходимость сбалансированного экономического роста, опирающегося на внутреннее потребление и сопровождающегося дальнейшим торможением роста цен.

Путин утвердил 10-летний срок давности по спорам о незаконной приватизации.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.