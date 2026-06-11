В Комсомольске 58-летний рецидивист получил 4,5 года за кражи у пенсионерок

Ленинский районный суд установил, что мужчина совершил два эпизода краж с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Доводы подсудимого о том, что он попадал в квартиры с согласия потерпевших, суд счёл несостоятельными.