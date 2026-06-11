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В Комсомольске 58-летний рецидивист получил 4,5 года за кражи у пенсионерок

Суд учёл опасный рецидив и оставил приговор без изменений.

В Комсомольске-на-Амуре 58-летний уроженец города Юности признан виновным в кражах из квартир пенсионерок, — сообщает канал «Суды Хабаровского края» в МАХ.

Ленинский районный суд установил, что мужчина совершил два эпизода краж с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Доводы подсудимого о том, что он попадал в квартиры с согласия потерпевших, суд счёл несостоятельными.

По совокупности преступлений ему назначено наказание — 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл активное содействие раскрытию преступлений, возмещение ущерба, раскаяние, извинения и состояние здоровья. Отягчающим фактором стал опасный рецидив: ранее мужчина уже был судим за аналогичные имущественные преступления.

Апелляционная инстанция Хабаровского краевого суда оставила приговор без изменений.