Кричат и стреляют: жителей улицы Мариенко свела с ума компания шумных подростков, торгующих ягодами у дороги

В Калининграде жильцы десятиэтажки на улице Мариенко пожаловались на троих подростков, которые торгуют ягодами и стреляют из травматического пистолета. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в четверг, 11 июня.
Всё происходит в районе дома № 8. Местные говорят, что подростки кричат, матерятся и бегают друг за другом. Компанию уже пытались прогнать, но она вернулась на прежнее место. Больше всего людей тревожит оружие: очевидцы утверждают, что выстрелы раздаются рядом с высотками.
Калининградцы также сомневаются, что торговая точка согласована с властями. Молодые люди продают ягоды возле дороги и проводят там много времени. Над столом нет зонта, а ящики с товаром лежат на земле рядом с рюкзаками и другими вещами.
«Клопс» запросит комментарий в региональном управлении МВД.
В Калининграде нелегальные торговцы клубникой стали ставить за прилавок несовершеннолетних. Власти считают, что так они пытаются усложнить проверки.