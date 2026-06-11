Более 2 000 укусов за неделю: в Красноярском крае продолжается сезон активности клещей

За прошедшую неделю к медикам Красноярского края с жалобами на присасывание клещей обратились 2 252 жителя региона, из которых 445 — дети. По данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, сначала сезона общее число пострадавших достигло 8 745 человек, включая 2 193 ребенка. В ведомстве представили статистику по заболеваемости клещевыми инфекциями с начала активности клещей в 2026 году: клещевой вирусный энцефалит — 23 случая; боррелиоз — 24 случая; сибирский клещевой тиф — 4 случая; анаплазмоз — 1 случай. Среди всех заболевших клещевыми инфекциями — 10 детей. В связи с сохраняющимся высоким риском встречи с клещами на природе специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности. При выезде в лес или на дачу необходимо использовать репелленты и регулярно проводить само- и взаимоосмотры.