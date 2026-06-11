Один человек погиб, десять ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

Глава региона уточнил, что погибший установлен в Ракитянском районе. Он скончался в больнице из-за ранений, полученных при ударе FPV-дрона по автомобилю. Двое пострадавших ехали в той же машине — супруга и 21-летний сын погибшего. В Шебекинском округе из-за детонации беспилотника были ранены боец подразделения «Орлан» и сотрудник регионального главка МЧС. Остальные шестеро пострадавших установлены в Борисовском и Грайворонском округах.