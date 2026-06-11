Бывшему депутату Николаю Шумилкову продлили срок ареста

Николай Шумилков с обвинением не согласен. По версии обвиняемого, он давал деньги компаньону в долг по расписке, и эту ситуацию представили как криминал. С директором УК «Корабел» у Николая Шумилкова был конфликт по бизнесу. Судя по картотеке арбитражных дел, арестованный управдом пытается исключить Виктора Терещенко, владеющего 1% доли в «Корабеле», из участников общества, считая, что тот поставил под угрозу деятельность компании. Однако первая судебная инстанция отказала Николаю Шумилкову в исключении партнера из соучредителей УК. На Виктора Терещенко также подало в суд ООО «Сормовская домоуправляющая компания» (СДК), полагая, что он нанес свыше полумиллиона рублей убытков своими действиями. Решение по арбитражному спору с СДК еще не вынесено.