Период свадеб медведей начался в лесах Ленобласти

Самцы в этот период ведут себя активнее. Они метят территорию: оставляют следы когтей на стволах, надламывают зубами ветки — делают так называемые закусы. Чем выше самец дотянется до ветки, тем крупнее он выглядит в глазах невесты и конкурентов.