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Период свадеб медведей начался в лесах Ленобласти

Медведицы трутся о деревья, приглашая женихов на «свадьбу».

Источник: Соцсети

В июне у бурых медведей Ленинградской области брачный сезон — гон. Во Всеволожском районе фотоловушка засняла медведицу с полуторагодовалыми медвежатами.

— Зверь внимательно обнюхала деревья, после чего потерлась о стволы. Таким способом самка оставляет пахучее приглашение для женихов. Любопытно, что оба медвежонка в точности повторили действие за мамой, — рассказал биолог Павел Глазков в своем telegram-канале «Каждой твари по паре».

Самцы в этот период ведут себя активнее. Они метят территорию: оставляют следы когтей на стволах, надламывают зубами ветки — делают так называемые закусы. Чем выше самец дотянется до ветки, тем крупнее он выглядит в глазах невесты и конкурентов.

По запаху оставленной тропы медведица решает, достоин ли самец стать отцом ее будущих медвежат. Сразу после окончания гона самец навсегда покидает самку.

В брачный период косолапые очень осторожны и редко попадаются людям, поэтому бояться идти в лес за грибами не стоит. Чтобы избежать встречи, специалисты советуют шуметь: громко разговаривать, покрикивать или свистеть в спортивный свисток. Зверь услышит человека и уйдет сам.