Приставы взыскали с пермской IT-компании более 500 тыс. рублей долга по зарплате

Руководство компании предупредили о применении штрафной санкции в случае несвоевременного погашения задолженности и об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда. В установленный срок деньги выплачены не были. Тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 60 тыс. руб. и арестовал банковские счета IT-компании. В результате принятых мер вся сумма задолженности была взыскана.