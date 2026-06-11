Кино, стихи и квест: как отметят День России в НЦ «Россия» в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 12 июня в Национальном центре «Россия» в Красноярском крае пройдет праздничная программа ко Дню России.
С 11:00 волонтеры начнут дарить гостям шары и ленточки-триколоры. В 11:30 для посетителей проведут экскурсии выпускники «Школы юного экскурсовода».
В 12:00 Литературный театр Вадима Наговицына представит музыкально-поэтическую композицию «Россия продолжается!».
Также в концертном зале пройдут кинопоказы. В 11:00 покажут фильм «Частное пионерское», в 13:00 — «Капитанская дочка», в 15:00 — «Александр. Невская битва», в 17:00 — «Капитан четвертого ранга».
Кроме того, для гостей подготовят квест о Родине с QR-кодами. Участники, которые пройдут задания, получат подарки.
Как уточнили в Национальном центре «Россия», вход на мероприятия будет свободным.
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