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Кино, стихи и квест: как отметят День России в НЦ «Россия» в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 12 июня в Национальном центре «Россия» в Красноярском крае пройдет праздничная программа ко Дню России.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 12 июня в Национальном центре «Россия» в Красноярском крае пройдет праздничная программа ко Дню России.

С 11:00 волонтеры начнут дарить гостям шары и ленточки-триколоры. В 11:30 для посетителей проведут экскурсии выпускники «Школы юного экскурсовода».

В 12:00 Литературный театр Вадима Наговицына представит музыкально-поэтическую композицию «Россия продолжается!».

Также в концертном зале пройдут кинопоказы. В 11:00 покажут фильм «Частное пионерское», в 13:00 — «Капитанская дочка», в 15:00 — «Александр. Невская битва», в 17:00 — «Капитан четвертого ранга».

Кроме того, для гостей подготовят квест о Родине с QR-кодами. Участники, которые пройдут задания, получат подарки.

Как уточнили в Национальном центре «Россия», вход на мероприятия будет свободным.

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