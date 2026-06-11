Пермяки стали чаще путешествовать на автомобилях

В 2025 году количество дальних автомаршрутов (более 100 км) из Перми выросло на 71% относительно 2024-го. Об этом сообщают аналитики геосервиса 2ГИС и сервиса бронирования отелей «Отелло». Чаще всего пермяки строили маршруты в Екатеринбург, Ижевск и Казань. При этом среднее расстояние, на которое путешественники уезжали из краевой столицы, составило 559 км, что на 2% меньше, чем летом 2024 года.