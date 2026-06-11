Песков объяснил разблокировку Roblox в России

«История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов», — сказал ТАСС представитель Кремля в ответ на вопрос, могут ли Telegram, YouTube, сервисы Meta (которая признана в РФ экстремистской и запрещена) вернуться в Россию.