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Песков объяснил разблокировку Roblox в России

Ситуация с разблокировкой Roblox показала, что зарубежные сервисы могут вернуться в Россию в случае выполнения ими требований законов страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Roblox снова стал доступен в России с 10 июня.

Ситуация с разблокировкой Roblox показала, что зарубежные сервисы могут вернуться в Россию в случае выполнения ими требований законов страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Roblox снова стал доступен в России с 10 июня.

«История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов», — сказал ТАСС представитель Кремля в ответ на вопрос, могут ли Telegram, YouTube, сервисы Meta (которая признана в РФ экстремистской и запрещена) вернуться в Россию.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox 3 декабря 2025 года. РКН объяснил такие меры наличием контента с пропагандой и оправданием терроризма и экстремизма, а также пропагандой ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским в России и запрещено). 9 июня Минцифры попросило снять ограничения. Теперь Roblox предлагает пользователям проверку возраста для получения доступа к дополнительным функциям платформы.

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