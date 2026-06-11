Выпускники колледжей стали чаще претендовать на вакансии с требованиями высшего образования

В России растет доля соискателей с дипломом колледжа, которые претендуют на должности, ранее чаще требовавшие высшего образования. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным исследования, на рынке труда формируется новый тренд. Кандидаты со средним профессиональным образованием активнее откликаются на вакансии в сферах, где раньше работодатели чаще ожидали диплом вуза. Этот процесс затрагивает разные профессии. В число направлений с заметным приростом сотрудников со средним профессиональным образованием вошли менеджеры, специалисты по сертификации, ветеринарные врачи и отдельные категории медицинского персонала.
При этом работодатели тоже стали чаще смягчать требования к образованию для разных должностей. Наиболее заметно выросла доля вакансий, где допускается среднее профессиональное образование, среди предложений для директоров магазинов.
Аналитики связывают это с изменениями на рынке труда и растущим спросом на специалистов, у которых есть практические навыки.