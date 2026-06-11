Выпускники колледжей стали чаще претендовать на вакансии с требованиями высшего образования

По данным исследования, на рынке труда формируется новый тренд. Кандидаты со средним профессиональным образованием активнее откликаются на вакансии в сферах, где раньше работодатели чаще ожидали диплом вуза. Этот процесс затрагивает разные профессии. В число направлений с заметным приростом сотрудников со средним профессиональным образованием вошли менеджеры, специалисты по сертификации, ветеринарные врачи и отдельные категории медицинского персонала.