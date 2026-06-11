Ярославская больница № 2 получила оборудование для реабилитации

Новое оборудование для реабилитации поступило в больницу № 2 в Ярославле в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
Техника позволит врачам применять безопасный и неинвазивный лечебно-диагностический метод, направленный на стимуляцию нервной ткани головного мозга. Во время процедуры пациенту надевают специальный шлем с электромагнитной катушкой. Она создает магнитное поле и направляет его на определенную область, например, на локальный очаг повреждения или зону, которой требуется активация или торможение. Лечение также эффективно при депрессии или болезни Паркинсона.
«Реабилитационную помощь в нашем регионе оказывают восемь медицинских организаций, в том числе два отделения, открытых в прошлом году: в сентябре — на базе областной больницы, в ноябре — на базе онкологической больницы. По итогам прошлого года медицинскую реабилитацию прошли 12 794 пациента — почти на 700 человек больше, чем в 2024-м. Среди них — 118 участников СВО», — подчеркнула и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.