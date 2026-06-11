Ярославская больница № 2 получила оборудование для реабилитации

«Реабилитационную помощь в нашем регионе оказывают восемь медицинских организаций, в том числе два отделения, открытых в прошлом году: в сентябре — на базе областной больницы, в ноябре — на базе онкологической больницы. По итогам прошлого года медицинскую реабилитацию прошли 12 794 пациента — почти на 700 человек больше, чем в 2024-м. Среди них — 118 участников СВО», — подчеркнула и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.