Праздничные выходные в Хабаровском крае: послушать MIA BOYKA и попробовать уху

Предстоящие июньские выходные обещают быть особенными — праздничными и длинными. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в связи с празднованием Дня России жители страны будут отдыхать три дня подряд — с 12 по 14 июня.
По случаю праздника в каждом муниципалитете пройдут тематические мероприятия. Например, в Хабаровске состоится фестиваль «Цветущая Россия» (6+) на сценическом комплексе краевой набережной им. Г. И. Невельского, а на Комсомольской площади в этот же день, 12 июня, пройдет концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра в рамках Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия» (12+). И фестиваль музыки и песен народов, проживающих в Хабаровском крае, «Карагод» (0+), — на территории стадиона имени Ленина.
Также не стоит забывать про крупное мероприятие этой недели — про Всероссийскую студенческую весну. Напомним, 8 июня на церемонии открытия выступила группа «Моя Мишель», а уже 12 июня на закрытии Студвесны свои хиты хабаровскому зрителю исполнит MIA BOYKA.
На следующий день, 13 июня, жителей региона пригласили на гастрономический фестиваль «РыбаФест» (0+). Его проведут на базе отдыха в Бикинском округе. В этот день определят лучшего рыбака, а также самую вкусную народную уху, для детей проведут мастер-классы, также в программе — концертные номера. Фестиваль стал традиционным, и приезжают на него не только жители региона, но и гости из Китая.
В воскресенье, 14 июня, желающих приглашают поехать «В гости к пчелам» (6+) — в познавательный тур на пасеку.
— Участники познакомятся с жизнью пчелиной семьи, примерят костюм пчеловода, посетят апидомик и примут участие в мастер-классе по изготовлению восковых свечей. Тур завершится чаепитием с медом и апипродуктами. На предложение действует льготный тариф для пенсионеров, школьников, многодетных семей и ветеранов СВО, — проинформировали в министерстве туризма Хабаровского края.
А еще в последний праздничный выходной пройдет обзорная экскурсия «От купцов до наших дней» (0+), которая предполагает прогулку по историческим и природным достопримечательностям Хабаровска.
И сплав по реке Бира (16+): однодневный маршрут, протяженностью 26 км. Преодолеть его предстоит на сапах или байдарках. В программу включен завтрак и отправление с набережной Биробиджана.
— Ваше путешествие может принести не только яркие впечатления, но и 3 млн рублей — достаточно снять о нем видео и подать заявку на IV сезон Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений». Подробную информацию об условиях участия можно найти на сайте путешественникдв.рф, — отметили в профильном ведомстве.