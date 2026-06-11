Праздничные выходные в Хабаровском крае: послушать MIA BOYKA и попробовать уху

На следующий день, 13 июня, жителей региона пригласили на гастрономический фестиваль «РыбаФест» (0+). Его проведут на базе отдыха в Бикинском округе. В этот день определят лучшего рыбака, а также самую вкусную народную уху, для детей проведут мастер-классы, также в программе — концертные номера. Фестиваль стал традиционным, и приезжают на него не только жители региона, но и гости из Китая.