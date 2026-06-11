Уборщица украла банковскую карту пенсионерки и потратила 15 тыс. рублей

пенсионерки и расплачивалась ею в магазинах. Женщина работала по частному найму.
По версии следствия, в марте 2026 года 60-летняя жительница поселка Тургенево наняла её для уборки квартиры. Во время работы подозреваемая вытащила из сумки хозяйки банковскую карту. После этого она ходила по магазинам в Полесском и Гурьевском районах и расплачивалась чужой картой.
Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Оно направлено в Полесский районный суд.