Уборщица украла банковскую карту пенсионерки и потратила 15 тыс. рублей

По версии следствия, в марте 2026 года 60-летняя жительница поселка Тургенево наняла её для уборки квартиры. Во время работы подозреваемая вытащила из сумки хозяйки банковскую карту. После этого она ходила по магазинам в Полесском и Гурьевском районах и расплачивалась чужой картой.