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Уборщица украла банковскую карту пенсионерки и потратила 15 тыс. рублей

В Полесском районе Калининградской области будут судить 43-летнюю уборщицу, которая украла банковскую карту у.

Источник: ИА Прибыль Ru

пенсионерки и расплачивалась ею в магазинах. Женщина работала по частному найму.

По версии следствия, в марте 2026 года 60-летняя жительница поселка Тургенево наняла её для уборки квартиры. Во время работы подозреваемая вытащила из сумки хозяйки банковскую карту. После этого она ходила по магазинам в Полесском и Гурьевском районах и расплачивалась чужой картой.

Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Оно направлено в Полесский районный суд.