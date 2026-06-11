Главной причиной стресса у работников в Калининградской области стало руководство, а не объём задач

Клинический психолог Анастасия Черткова объяснила, что хронический стресс снижает концентрацию и ведёт к выгоранию. «В условиях неопределённости люди особенно чувствительны к качеству отношений и поддержке. Рост значимости атмосферы в команде может отражать накопленную усталость, когда именно среда взаимодействия становится главным фактором, помогающим выдерживать нагрузку», — отметила она.