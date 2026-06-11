Главной причиной стресса у работников в Калининградской области стало руководство, а не объём задач

ru и психологической платформы Alter, 41% сотрудников назвали начальство главным источником тревоги на рабочем месте. На втором месте — общая нестабильность и непредсказуемость (38%), на третьем — атмосфера в коллективе (34%). Объём работы волнует лишь 28% опрошенных.
Клинический психолог Анастасия Черткова объяснила, что хронический стресс снижает концентрацию и ведёт к выгоранию. «В условиях неопределённости люди особенно чувствительны к качеству отношений и поддержке. Рост значимости атмосферы в команде может отражать накопленную усталость, когда именно среда взаимодействия становится главным фактором, помогающим выдерживать нагрузку», — отметила она.
Основные способы борьбы со стрессом: сон (48%), разговоры с близкими (32%), спорт (23%), еда (22%) и курение (19%). Мужчины чаще выбирают спорт и алкоголь, женщины — разговоры и медитации. Молодёжь 18−24 лет больше спит и реже пьёт, но активнее «заедает» стресс. Алкоголь популярен в группе 35−44 лет.
Доля сотрудников, считающих, что стресс может привести к увольнению, снизилась с 92% до 79%. Психолог связывает это с адаптацией к напряжению или страхом потери работы в период нестабильности.