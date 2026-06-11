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Фонд капремонта воссоздал утраченную историческую дверь для дома в Гурьевске

В Гурьевске капитально отремонтировали фасад дома № 7 на улице Лесной. Работы проводил Фонд капитального ремонта Калининградской области.

Источник: ИА Прибыль Ru

Главная задача была не только привести в порядок конструкции, но и вернуть зданию исторический облик.

На одном из двух входов сохранились оригинальные элементы: старая дверь и старинный фонарь. Второй же портал к началу ремонта выглядел иначе — там стояла металлическая дверь, а от фонаря остался только металлический каркас.

Специалисты фонда решили восстановить второй вход по образцу первого. Для этого изготовили точную копию исторической двери. Особое внимание уделили уникальной детали — деревянному отбойнику в форме волны. Также сделали фонарь, полностью повторяющий сохранившийся оригинал.

Кроме того, на окнах дома восстановили аутентичные решётки с изящным растительным орнаментом из завитков.