Фонд капремонта воссоздал утраченную историческую дверь для дома в Гурьевске

Главная задача была не только привести в порядок конструкции, но и вернуть зданию исторический облик.
На одном из двух входов сохранились оригинальные элементы: старая дверь и старинный фонарь. Второй же портал к началу ремонта выглядел иначе — там стояла металлическая дверь, а от фонаря остался только металлический каркас.
Специалисты фонда решили восстановить второй вход по образцу первого. Для этого изготовили точную копию исторической двери. Особое внимание уделили уникальной детали — деревянному отбойнику в форме волны. Также сделали фонарь, полностью повторяющий сохранившийся оригинал.
Кроме того, на окнах дома восстановили аутентичные решётки с изящным растительным орнаментом из завитков.