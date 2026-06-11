Прокурор области проверил судоремонтный завод в Балтийске и провёл приём граждан

Кроме того, в рамках выезда прокурор провёл приём граждан в прокуратуре Балтийска. Жители обратились по ряду проблем: содержание детских площадок, места накопления отходов, обслуживание и ремонт системы водоотведения, свободный доступ к заброшенным объектам, обрезка аварийных деревьев. Также поступали жалобы на действия правоохранительных органов.