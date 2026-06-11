Прокурор области проверил судоремонтный завод в Балтийске и провёл приём граждан

Балтийске — одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.
Он осмотрел производственные мощности и инфраструктуру, оценил темпы выполнения государственного оборонного заказа, провёл встречу с руководством и коллективом, а также личный приём работников. Сотрудники завода поднимали вопросы транспортной доступности и состояния дорог.
Кроме того, в рамках выезда прокурор провёл приём граждан в прокуратуре Балтийска. Жители обратились по ряду проблем: содержание детских площадок, места накопления отходов, обслуживание и ремонт системы водоотведения, свободный доступ к заброшенным объектам, обрезка аварийных деревьев. Также поступали жалобы на действия правоохранительных органов.
По всем обращениям организованы проверки. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.