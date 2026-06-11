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Адвокат сказала, что будет, если ребенок съел в магазине продукты до оплаты

Что грозит белорусской семье, если ребенок ест в магазине продукты до оплаты.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский адвокат сказал, может ли семье грозить постановка на учет, как находящейся в социально опасном положении, если дети открывают и едят продукты в магазине до оплаты. Подробно эту тему обсудили в эфире ОНТ.

Так, адвокат Светлана Костевич объяснила, можно ли в целом в магазине открывать и пробовать продукты до оплаты. Юрист подчеркнула, что по закону неоплаченный товар принадлежит продавцу. И, если ребенок открыл и попробовал товар до оплаты на кассе и родители потом за него не заплатили, то может быть рассмотрен вопрос о привлечении ребенка к административной ответственности. Если несовершеннолетний не достиг соответствующего возраста, то к ответственности могут привлечь его родителей.

— Конечно, единичный случай не является основанием для постановки семьи в социально опасное положение, — прокомментировал юрист.

Однако в случае системности таких нарушений, совершении каких-либо противоправных действий, семье может грозить постановка на учет в СОП.

— Комиссия по делам несовершеннолетних обладает полномочиями для постановки семьи в социально опасное положение, если это повторяется, — указала адвокат.