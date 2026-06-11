Адвокат сказала, что будет, если ребенок съел в магазине продукты до оплаты

Так, адвокат Светлана Костевич объяснила, можно ли в целом в магазине открывать и пробовать продукты до оплаты. Юрист подчеркнула, что по закону неоплаченный товар принадлежит продавцу. И, если ребенок открыл и попробовал товар до оплаты на кассе и родители потом за него не заплатили, то может быть рассмотрен вопрос о привлечении ребенка к административной ответственности. Если несовершеннолетний не достиг соответствующего возраста, то к ответственности могут привлечь его родителей.