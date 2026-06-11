На снос дома на улице Сутырина в Сормовском районе выделят 6,46 млн рублей

Администрация Сормовского района Нижнего Новгорода запустила электронный запрос котировок на демонтаж дома № 8 на улице Сутырина. Сведения о закупке разместили на портале госзакупок 9 июня 2026 года.
Максимальная стоимость контракта установлена на уровне 6,46 миллиона рублей. Подрядчику предстоит снести здание в течение 30 дней после подписания договора. Подать заявки можно до 17 июня, результаты конкурса объявят 19 июня.
Ранее суд обязал снести самовольные постройки у ресторана в Нижнем Новгороде.