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На снос дома на улице Сутырина в Сормовском районе выделят 6,46 млн рублей

Подать заявки можно до 17 июня, результаты конкурса объявят 19 июня.

Администрация Сормовского района Нижнего Новгорода запустила электронный запрос котировок на демонтаж дома № 8 на улице Сутырина. Сведения о закупке разместили на портале госзакупок 9 июня 2026 года.

Максимальная стоимость контракта установлена на уровне 6,46 миллиона рублей. Подрядчику предстоит снести здание в течение 30 дней после подписания договора. Подать заявки можно до 17 июня, результаты конкурса объявят 19 июня.

Ранее суд обязал снести самовольные постройки у ресторана в Нижнем Новгороде.