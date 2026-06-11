41 боеприпас времен Великой Отечественной войны взорвали под Воронежем

На территории Хохольского района обнаружили 41 боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области.
В их числе — 21 артиллерийский снаряд калибром 75 миллиметров и 20 мин (десять — 81 мм, десять — 50 мм).
А подрыв боеприпасов накануне провел расчет аварийно-спасательной службы на специальной площадке в Каширском районе.
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